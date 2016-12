Tour 2014, Nibali: "Ora posso stare tranquillo"

18:12 - Vincenzo Nibali senza limiti: a sole tre tappe dal termine del Tour de France lo Squalo dello stretto ha oltre sette minuti di vantaggio su Thibaut Pinot, secondo in classifica generale. Dopo il successo di Hautacam il corridore siciliano si lascia scappare un sorriso: "E' chiaro che adesso ho un vantaggio molto buono, posso stare abbastanza tranquillo. Sarà comunque difficile, domani mi riposerò e poi penso a far bene anche nella crono".

Nibali dedica il quarto successo di tappa all'Astana: "Oggi non volevo vincere per la classifica, ma per la squadra, che ha lavorato tantissimo, alla grande, e per me stesso - dice ai microfoni di Raisport -. Volevamo questa vittoria nell'ultima tappa sui Pirenei e l'abbiamo ottenuta, era davvero importante per tutti noi".