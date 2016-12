Tour 2014, Contador cade e si ritira: tibia fratturata

07:40 - Dopo Froome e Cavendish, il Tour de France perde un altro dei suoi protagonisti più attesi: Alberto Contador, vincitore della Grande Boucle 2007 e 2009, è stato costretto a ritirarsi a seguito di una caduta nel corso della decima tappa. Lo spagnolo della Tinkoff Saxo, finito sull'asfalto a 95 chilometri dal traguardo di La Planche des Belles Filles, ha riportato la frattura della tibia destra e una ferita al ginocchio.

Contador, che stamattina al momento della partenza da Mulhouse occupava la nona posizione della classifica generale con un ritardo di 4’08” dalla maglia gialla Tony Gallopin, ha perso il controllo della sua bici alla fine della discesa del Petit Ballon, prima di intraprendere la salita del Platzerwasel. Sanguinante al ginocchio destro, il 31enne corridore spagnolo è stato soccorso dai medici che gli hanno applicato una benda.



Dopo qualche minuto trascorso a terra sul ciglio della strada, e dopo essersi cambiato uno degli scarpini danneggiati dalla caduta, Contador è rimontato in sella alla sua bici e (grazie anche ad alcuni suoi compagni di squadra che l’hanno aspettato come Bennati, Morkov e Roche) ha proseguito la corsa scalando regolarmente il Platzerwasel. Una volta arrivato in cima, tuttavia, lo spagnolo ha dato definitivamente forfait dopo essersi brevemente consultato con il direttore sportivo della Tinkoff-Saxo, Bjarne Riis, che al termine della tappa ha fatto il punto sulle condizione dello spagnolo: "Contador mi ha detto subito che era molto difficile per lui continuare perché sentiva tanto dolore alla gamba. Non c'era proprio niente da fare". Riis ha poi spiegato che il capitano della Saxo-Tinkoff ha rimediato la frattura della tibia destra e, di conseguenza, dovrà essere operato.