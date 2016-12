Doping, Dotto replica a Di Luca: "Non può essere considerato uomo"

13:55 - L'intervista di Danilo Di Luca alle Iene ha scatenato l'ira non solo degli altri ciclisti - Nibali aveva replicato molto duramente già nella serata di ieri - ma più in generale di tutto il mondo dello sport. A dire la sua sulla questione è intervenuto anche il nuotatore Luca Dotto che, attraverso twitter, ha scritto: "Come sportivo ad alto livello sono schifato dalle sue parole. Di Luca, dopato recidivo, non può nemmeno essere considerato un uomo".

E ancora: "Un uomo sa riconoscere i propri limiti e ammette che ci può essere qualcuno più forte nonostante il suo massimo impegno negli allenamenti!! Io quando sarò vecchio e guarderò i miei figli - aggiunge Dotto -, potrò dire orgoglioso: figli miei, il vostro papà non avrà vinto centinaia di medaglie, ma potete star certi che quelle poche che ho vinto sono tutte pulite e conquistate con la mia forza e dedizione!". Quindi la conclusione: "Di Luca sta zitto e vergognati".