Assoluti di nuoto, la Pellegrini vola nei 400 sl

14:21 - Federica Pellegrini ha vinto i 400 stile libero ai Campionati Italiani Assoluti primaverili di nuoto validi come selezioni per Berlino. L'azzurra ha chiuso in 4'04"56 davanti alla compagna di staffetta Alice Mizzau (4'08.39) e a Martina De Memme (4'08.95). Ottima prestazione per Federica, che dopo il buon tempo nelle batterie, in finale ha trovato il riscontro cronometrico che cercava in vista degli Europei.

"Sono veramente contenta. - ha detto Federica subito dopo la vittoria - Da gennaio abbiamo nuotato tanto e devo dire che fare questo tempo mi lascia davvero contentissima". "Sono partita subito forte perché se voglio portare avanti questa gara devo restare per forza tra le prime - ha spiegato -. E' arrivata una grandissima conferma e rientrare tra l'elite è sempre molto bello". "Adesso in molti a livello mondiale devono ancora gareggiare ma sono veramente contenta - ha concluso la campionessa azzurra -. Sono molto felice di questo tempo, davvero".