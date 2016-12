"Oltre il limite": grandi personaggi e grandi maratone su Retequattro

Ogni mercoledì, a partire dal 16 novembre, andranno in onda alle ore 23.30 su Retequattro le sei puntate che raccontano le storie dei cinque runners amatoriali protagonisti di “Oltre il limite”: un format sportivo dedicato al mondo delle maratone. Giorgio Mastrota (conduttore televisivo), Mauro Bergamasco (rugbista), Giacobbe Fragomeni (pugile), Claudio Chiappucci (ciclista) e Justine Mattera (showgirl) sono i protagonisti che hanno deciso di mettersi alla prova e sfidare se stessi superando sempre nuovi limiti correndo le maratone di Cape Town, Venezia, Budapest, Atene e Memphis.



Tutti si affideranno ai consigli del trainer Max Moreschi che svelerà loro i segreti per raggiungere il traguardo. Alla giovane conduttrice Martina Panagia è affidato il compito di raccontare le emozioni dei runners durante le sfide ad altissimo livello e accompagnare il telespettatore alla scoperta delle bellezze turistiche delle località ospitanti.



Molti i brand che hanno deciso di sostenere gli atleti durante preparazione, allenamenti e gara: L’AROMATIKA fornisce il Caffè Borbone ai pasti e sponsorizza il team di gara; PERFETTI è presente con i nuovi chewing gum Vigorsol Easy con aroma naturale di menta, dolcificato con estratto di foglie di stevia; GRISSINBON offre fette biscottate per la colazione e grissini per i pasti; SIGMA TAU con la linea di integratori alimentari a base di omega3 FISH FACTOR protegge i loro tendini e legamenti; GIVOVA fornisce l’abbigliamento tecnico e attraverso l’applicazione RUNTASTIC i corridori monitorano distanze e velocità.



Per intrattenere, emozionare e creare engagement con il pubblico sulla pagina facebook.com/oltreillimitetv/ sono già presenti contenuti esclusivi su tutte le maratone e tutti i protagonisti. Queste partnership sono frutto della collaborazione attivata tra RTI, il team di Publitalia Branded Entertainment - divisione della Direzione Innovation e la casa di produzione EGE Produzioni.