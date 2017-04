X-Men, la saga continua: due film in uscita il prossimo anno

La saga sui mutanti non si è fermata con "X-Men: Apocalisse" e "Logan", ma prosegue. La 20th Century Fox ha annunciato ben due film per il prossimo anno. "New Mutant", spin-off con protagonisti una nuova classe di mutanti nella scuola di Xavier, è atteso per il 13 Aprile 2018. Successivamente, il 2 novembre, arriverà "X-Men: Dark Phoenix" adattamento della celebre serie a fumetti dedicata alla Fenice Nera interpretata da Sophie Turner ("Game of Thrones").