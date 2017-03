"Justice League", i Supereroi Dc uniti per salvare il mondo: ecco il trailer italiano

La nuova frontiera per i Supereroi di casa Dc comics si intitola " Justice League ". Il film, diretto da Zack Snyder , arriverà nei cinema italiani il 23 novembre. E' stato intanto diffuso il trailer ufficiale nel quale si vedono Batman (Ben Affleck), Wonder Woman, Aquaman, Flash e Cyborg mettersi insieme per affrontare un nuovo terribile nemico: Steppenwolf e il suo esercito di parademoni...

Si tratta della quinta pellicola del "Dc Expanded Universe" e la sua lavorazione ha richiesto quasi tre anni, essendo stata annunciata nell'ottobre del 2014. Il film segue le vicende di "Batman v Superman: Dawn of Justice". Dopo la morte di Superman, Batman rivaluta i suoi metodi estremi e inizia a cercare altri eroi per assemblare una squadra per difendere la Terra da ogni minaccia. Lui e Wonder Woman (Gal Gadot) reclutano quindi Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) e Flash (Ezra Miller).



Secondo quanto annunciato da Ben Affleck, che del film è anche produttore, il film dovrebbe allontanarsi dai toni molto cupi di "Batman v Superman" per un atteggiamento più improntato all'ottimismo e alla speranza. A completare il cast ci saranno Amy Adams, Jeremy Irons e Jesse Eisenberg, che riprenderanno i ruoli di Lois Lane, Alfred Pennyworth e di Lex Luthor, mentre J. K. Simmons, Willem Dafoe e Amber Heard saranno il commissario Gordon, il politico Atlantideo e consigliere di Aquaman Nuidis Vulko e Mera.