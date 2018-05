Il principe di Bel-Air scende, letteralmente, sul campo, quello di calcio. Sarà infatti Will Smith a cantare insieme a dj Diplo, all'artista portoricano Nicky Jam e alla cantante kosovara Era Istref l'inno dei prossimi Mondiali di Russia 2018. L'attore e cantante ha "ufficializzato" la notizia pubblicando uno scatto su Instagram insieme a Jam in cui appare un pallone in primo piano, la scritta "World Cup" e la frase "One Life to Live. Live it Up", che per molti potrebbe essere un indizio sul titolo del brano stesso.