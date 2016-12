Viola Beach, incidente fatale per il gruppo indie britannico

Lutto nel mondo della musica indie britannica. A quanto riporta la Bbc, i quattro componenti (tra i 20 e i 23 anni) della band emergente "Viola Beach" e il loro manager hanno perso la vita in un incidente stradale vicino a Stoccolma, in Svezia. L'auto su cui viaggiavano è precipitata da un ponte di 25 metri, finendo in un canale.

Poco prima di mettersi in viaggio il gruppo aveva condiviso su Facebook quella che sarebbe stata la loro ultima foto, con uno dei ragazzi intento a fumare davanti all'auto. Un testimone oculare ha dichiarato: "Un'auto ci ha superato all'improvviso, si è diretta verso sinistra e poi ha attraversato la barriera. Viaggiava sui 70/80 km orari. E' stato tutto molto veloce".



Kris Leonard, River Reeves, Tomas Lowe e Jack Dakin dovevano esibirsi venerdì in un festival a Norrkoping, nella Svezia centro-orientale. La notizia del tragico incidente ha fatto il giro del Web e sui social in molti stanno lasciando il loro ricordo. I Viola Beach in Gran Bretagna si erano fatti conoscere nel 2015 grazie al singolo " Swings & Waterslides" e avevano inoltre collaborato con la Bbc.