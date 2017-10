Umberto Tozzi, salta il concerto di Verona per appendicite: "Operazione ok"

E' stato annullato il concerto che Umberto Tozzi avrebbe dovuto tenere questa sera all' Arena di Verona per festeggiare i 40 anni di carriera. Il cantautore è stato costretto a dare forfait per un improvviso ricovero in una casa di cura di Peschiera, dove è stato operato di appendicite . Il figlio dell'artista, nonché suo manager, tranquillizza i fan: "L'intervento si è concluso e i medici ci hanno confermato che tutto è andato per il meglio ".

Il concerto - Il concerto potrebbe essere recuperato il 14 ottobre, ma ancora non ci sono conferme. E' quella la data che gli organizzatori hanno chiesto per recuperare l'evento, ma ancora sono in attesa di una risposta. Tozzi si è comunque scusato con i fan: "Mi dispiace con tutto il cuore per quello che sta accadendo. Avrei voluto essere con voi stasera per quello che si annunciava come il mio più bel concerto, ma ci vedremo prestissimo per passare insieme 'la nostra serata indimenticabile'".



Al concerto avrebbero partecipato come ospiti Gianni Morandi, Enrico Ruggeri, Marco Masini, Al Bano, Fausto Leali, Anastacia e Raf. E proprio Morandi ha mandato un messaggio all'amico e collega via Facebook. "Caro Umberto, dovevamo vederci stasera all'Arena di Verona... Ti auguro di tornare in forma al più presto, la tua festa è solo rimandata".



La messa in onda del concerto era prevista per martedì 19 settembre, in prime time su Canale 5. Al suo posto sarà trasmesso il film "Biancaneve e il Cacciatore" con Kristen Stewart, Chris Hemsworth, Charlize Theron e Bob Hoskins.