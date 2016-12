U2, The Edge non ricorda gli accordi e Bono fa suonare la chitarra a un fan

Tempi duri per The Edge, che dopo essere caduto dal palco, durante il concerto di apertura dell' Innocence + experience tour a Vancouver, il 14 maggio, è incappato in un'altra mezza figuraccia. Il chitarrista degli U2 è stato colto alla sprovvista, in quanto era già pronto a eseguire il brano in scaletta The Sweetest Thing. Il cambio di programma voluto da Bono lo ha messo in difficoltà, anche perché la band non suonava dal vivo In God's Country, brano inserito in The Joshua Tree, dal 1987.



Il fan, chiamato in soccorso al chitarrista, è stato ben lieto di aiutare il suo idolo. Saltando qua e là con occhi sgranati, l'uomo ha abbracciato a lungo i membri della band prima di prendere la chitarra acustica e iniziare a suonare aiutato da Bono. Il rocker irlandese, che non può ancora suonare dopo l'incidente in bicicletta, che ha compromesso l'uso della mano, ha accordato lo strumento e dato il via alla singolare esibizione, una performance non indimenticabile per gli U2, ma di certo per il fan, che non ha smesso di saltellare da una parte all'altra del palco nemmeno durante la canzone.



Al termine del brano, che l'uomo a un certo punto ha anche cantato in duetto con Bono, il frontman ha invitato il fan a lasciare il palco. Ancora ebro di gioia, l'uomo ha baciato le mani ai suoi idoli e poi è tornato tra il pubblico. L'uscita di scena è stata accompagnata da una battuta di Bono: "Il Ritalin può essere una buona cosa", ha detto il rocker, ironico.



Durante i concerti, gli U2 invitano spesso i fan a salire sul palco. Memorabile l'esibizione di With or Without you a Boston, nel 2001, quando Bono cantò la ballad disteso sul palco insieme a una ragazza, che strinse a sé durante tutta la performance e infine baciò sulle labbra.