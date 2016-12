3 dicembre 2014 U2 annunciano due concerti a Torino L'Innocence +eXperience Tour vedrà la band esibirsi nei palazzetti al chiuso per la prima volta in dieci anni Tweet google 0 Invia ad un amico

15:54 - Gli U2 tornano in tour e sbarcheranno in Italia al Pala Alpitour di Torino per due date il 4 e il 5 settembre 2015. L'Innocence +eXperience Tour vedrà la band esibirsi nei palazzetti al chiuso per la prima volta in dieci anni e toccherà 19 città nel mondo. "Cercheremo di offrire qualcosa di completamente diverso dalla prima serata alla seconda - dice Bono - e ci divertiremo con l'idea di innocenza e esperienza. Scoprirete di più prossimamente!".

“L’attesa per un tour degli U2 è sempre straordinaria, com’è giusto che sia - afferma Arthur Fogel Presidente di Global Touring e Presidente di Global Music -. Dopo il record del 360° Tour, sono stupefatto che vogliano ancora essere innovativi, questa volta in chiave più intima".



Il tour segue la recente pubblicazione del tredicesimo album in studio degli U2, "Songs Of Innocence", offerto a tutti gli iscritti a U2.com e regalato da Apple a oltre mezzo miliardo di clienti di iTunes Music Store in tutto il mondo. A oggi, "Songs Of Innocence" è stato ascoltato in streaming 81 milioni di volte e scaricato da 30 milioni di fan.



I biglietti andranno in vendita lunedì 8 dicembre alle 9 (per le date italiane: www.livenation.it e www.ticketone.it). Come sempre, ci sarà una prevendita esclusiva per gli iscritti al Fan Club ufficiale degli U2 (U2.com), a partire da giovedì 4 dicembre alle 10 fino a sabato 6 dicembre a mezzogiorno (ora italiana). I concerti prevedranno settori di parterre in piedi e posti numerati sugli anelli.