Tullio De Piscopo, festa tra ritmo e passione al Nazionale di Milano. Con un pensiero a Pino Daniele

Il batterista e cantante che, con il suo stile unico, è riuscito a portare la batteria dall'ultima fila del palco al centro della scena, divenendo protagonista, icona riconoscibile e riconosciuta del panorama jazz e pop internazionale, descrive la Nuova Compagnia di Canto Popolare come "il più grande gruppo di musica napoletana, apprezzato per il suo spessore e la sua vitalità in Italia e in tutto il mondo. Con loro ha inizio la storia di tutto il nostro Napule's Power".



Lo spettacolo sarà un percorso che attraversa i più grandi successi di Tullio, supportato dalla New Band e dai colori dei suoni di Joe Amoruso. Un live show unico, con tutta l'energia che l'artista sprigiona in ogni sua performance dove non mancherà un commosso ed emozionante ricordo all'amico in blues, Pino Daniele.



PER INFORMAZIONI

Teatro Nazionale

www.teatronazionale.it - www.ticketone.it

tel. 02.00640888