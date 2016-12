Tom Cruise non vede e non sente la figlia Suri da tre anni

Tom Cruise non vede e non sente sua figlia Suri da circa tre anni. La notizia è rimbalzata in questi giorni sui media americani suscitando molte polemiche. Fonti vicine al sito GossipCop hanno riferito che l'attore si è trovato più volte negli ultimi mesi a breve distanza da lei, ma non ha mai nemmeno fatto un tentativo di mettersi in contatto con la piccola, che ha ormai già 10 anni. L'ex moglie Katie Holmes vive a New York City con Suri, e Cruise vive a Los Angeles, ma non è certo la distanza ad impedire alla star di Mission Impossible di incontrare Suri.