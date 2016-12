Tiziano Ferro sceglie una Los Angeles surreale per la cover de "Il mestiere della vita"

Tanti particolari da scoprire e una immagine surreale ispirata a Los Angeles, la città dove è stato registrato il disco. L'attesa è finita. Tiziano Ferro mostra la cover del nuovo album, "Il mestiere della vita", che arriva in tutti i negozi e store digitali il 2 dicembre. Il nuovo lavoro esce a due anni dalla pubblicazione di "TZN-The Best of Tiziano Ferro", certificato 7 Platino, disco più venduto degli ultimi tre anni.