"Scemo e più scemo", un viaggio on the road per Jeff Daniels e Jim Carrey

09:55 - I fan li aspettavano da vent'anni ed ecco che sono tornati. Jim Carrey e Jeff Daniels sbarcheranno nelle sale americane il 14 novembre con il sequel di "Scemo e più scemo": "Dumb and Dumber To". La coppia di attori ha presentato il trailer al talk show americano di Jimmy Fallon. Dalle prime immagini Harry (Daniels) e il suo grande amico Lloyd (Carrey) appaiono più vecchi ma sempre arzilli. Tanto che intraprenderanno un viaggio on the road...

In questo nuovo capitolo i due amici fuggiranno con il loro furgone a forma di cane alla scoperta di nuove emozioni. Primo obbiettivo cercare la figlia di Harry ma i risvolti divertenti sono già dietro l'angolo...



"Scemo e più scemo" è stato tra i film campioni di incassi nel 1994.