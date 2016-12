"Ghostbusters", gli Acchiappafantasmi festeggiano 30 anni

09:06 - "Ghostbusters - Acchiappafantasmi", film cult diretto da Ivan Reitman con Bill Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis, Ernie Hudson e Sigourney Weaver, compie 30 anni. La pellicola è uscita nelle sale Usa nel 1984 ed ha avuto un enorme successo. Protagonisti tre dottori universitari Peter Venkman, Egon Spengler e Raymond Stantz a caccia di fenomeni paranormali. I fan di tutto il mondo festeggiano i loro idoli e su Twitter impazza l'hashtag #GB30.

Peter, Raymond ed Egon fanno il loro "debutto" a contatto con un fantasma nella Biblioteca di New York sulla 5a strada. Davanti a loro si palesa l'ex bibliotecaria Eleanor Twitty. Sconfitto il fantasma i tre analizzano i campioni ma non fanno in tempo ad esporre la loro tesi che vengono espulsi dall'Università. Grazie all'ipoteca sulla casa di Raymond, i tre raccolgono i soldi e si trasformano in acchiappafantasmi. Egon pensa a tutta la attrezzatura utile per la missione. Il quartiere generale diventa una ex caserma dei Vigili del Fuoco. Il lavoro comincia ad ingranare e i tre chiamano a rinforzare la squadra Winston Zeddemore (Ernie Hudson). Poi arriva la telefonata della bellissima violoncellista Dana Barrett (Sigourney Weaver)...



Il successo del film è riconducibile alla capacità degli sceneggiatori di aver mescolato i toni della commedia con la curiosità del paranormale. Nel 1989 c'è stato anche il sequel "Ghostbusters II".