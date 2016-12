"Nymphomaniac 2", questione di legami

10:30 - I protagonisti di "Nymphomaniac 2" di Lars Von Trier, nelle sale italiane dal 24 aprile, sono destinati a non comprendersi. Perché tra la ninfomane Joe (Charlotte Gainsbourg) e il vecchio scapolo Seligman (Stellan Skarsgard) dove si accende il sesso muore la ragione. Tgcom24 presenta una clip in esclusiva.

Lei parla di sodomia, vissuta davvero, e lui del significato simbolico e storico di questa pratica. Di fatto il racconto del viaggio nel sesso di Joe, la sua personale ricerca di Dio, continua. Ma questa volta la donna deve affrontare altre stazioni, altre tappe. Intanto il suo rapporto con il marito Jerome (Shia LaBeouf) con cui ha avuto anche un figlio è in crisi, nonostante Joe lo accontenti in tutto: anche nel mettersi dentro il sesso, ad un tavolo di un bar molto frequentato, un set completo di cucchiaini da cocktail.



Il fatto è che Jerome deve prendere atto che non può soddisfare la moglie sessualmente ("Non si può pensare di sfamare una tigre" le dice) e così, non senza sofferenza, la dà in pasto ad altri uomini. Ma anche le esperienze multiple non servono (i due uomini di colore che campeggiano in molti manifesti non possono nulla: prevale in loro, sulle misure extralarge, la dialettica). E così, nonostante la sua totale libertà, la ninfomane scopre a un certo punto di non provare più nulla.



La sua vagina è ormai morta. Non le resta che il masochismo. Quello che gli fornisce un anonimo e professionale giovane, abile nel bondage e teorico della frusta. E non finisce qui. Joe scopre, come lo stesso Von Trier sottotitola nel film, che la Chiesa d'Occidente è quella della sofferenza. Dolore e piacere sono molto più vicini di quanto si potrebbe immaginare.