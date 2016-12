"Mission Impossible 5", Tom Cruise si aggrappa in volo senza controfigura

Tom Cruise sul set non si ferma di fronte a niente, nemmeno se questo vuol dire aggrapparsi a mani nude ad un aereo che sta decollando. Per " Mission: Impossible - Rogue Nation " (che uscirà il 19 agosto) è tornato a vestire i panni dell'agente segreto Ethan Hunt e si è voluto calare fino in fondo nel personaggio. Anche per le scene più pericolose non ha infatti voluto la controfigura, sfidando i suoi limiti senza paura.

La Paramount Pictures ha reso pubblico il backsatge della scena in cui lo si vede prendere il volo attaccato al portellone di un aereo militare.



Una sequenza nata un po' per scherzo, come ha spiegato il regista Christopher McQuarrie: "Lo scenografo mi portò un modello dell'Airbus e disse che poteva funzionare nel film. Lo proposi a Tom ' Che dici se ti attacchi fuori da questa cosa mentre sta decollando?' Era una mezza battuta, ma lui mi rispose che poteva farcela".



La scena ha richiesto otto ciak e non è stata una sfida facile per l'attore, che ha ammesso: "La notte prima delle riprese non sono riuscito a dormire".