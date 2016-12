"Lo Hobbit", il capitolo finale al cinema

Dal regista Premio Oscar Peter Jackson arriva il 17 dicembre al cinema " Lo Hobbit: la Battaglia delle Cinque Armate ", l'ultimo capitolo della trilogia tratta dal romanzo fantasy di J.R.R. Tolkien. Nell'episodio conclusivo Bilbo Baggins ( Martin Freeman ), Thorin Scudodiquercia ( Richard Armitage ) e la Compagnia di Nani si ritroveranno coinvolti in una battaglia epica, in cui è in gioco il destino della Terra di Mezzo.

Dopo aver reclamato la loro patria dal drago Smaug, la compagnia scatena involontariamente una forza letale nel mondo. Infuriato, Smaug abbatte la sua ira sugli uomini, le donne e i bambini di Pontelagolungo. Ossessionato dal recupero del suo tesoro, Thorin sacrifica intanto l'amicizia e i tentativi di Bilbo di ricondurlo alla ragione finiscono per guidare lo Hobbit verso una scelta disperata e pericolosa.



Ma ci sono altri pericoli maggiori che incombono. Non visto, se non dal Mago Gandalf, il grande nemico Sauron ha infatti mandato legioni di orchi in un attacco furtivo sulla Montagna Solitaria. Mentre l'oscurità si stende sul conflitto le razze di Nani, Elfi e Uomini devono decidere se unirsi o essere distrutte. Bilbo si ritrova così a lottare per la sua vita e quella dei suoi amici nell'epica Battaglia delle Cinque Armate, mentre il futuro della Terra di Mezzo è in bilico.