Arriverà nei cinema solamente a febbraio del prossimo anno, ma la febbre in Rete è già alta. Parliamo di " Lego Batman ", il nuovo film di animazione dove il mondo dei celebri mattoncini per costruzioni si fonde con quello dei Supereroi. Nel nuovo trailer in italiano appaiono, oltre a un simpatico uomo pipistrello, anche Superman e Joker .

Il film è lo spin off di "The Lego Movie", uscito nel 2014, dove per la prima volta era apparso il Batman in versione Lego. Ovviamente la versione del celebre supereroe è tutta da ridere. Nella versione originale le voci sono quelle di star come Will Arnett, Rosario Dawson, Ralph Fiennes e Mariah Carey.



La vicenda racconta della vita di Batman, una vita condotta in solitaria, nella sua bat-caverna, dove l'unico rapporto umano intrattenuto è quello con il maggiordomo Alfred. Ma tutto cambia quando arrivano due aiutanti, Dick Grayson/Robin e Barbara Gordon/Batgirl...