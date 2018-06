"La truffa dei Logan", Channing Tatum tra rapine e doppi giochi

Colpi di scena e umorismo graffiante, Steven Soderbergh torna sul grande schermo con " La truffa dei Logan ", nelle sale dal 31 maggio. Per risollevare le sorti della famiglia, i fratelli Jimmy ( Channing Tatum ) e Clyde Logan ( Adam Driver ) mettono a segno una rapina alla Charlotte Motor Speedway, durante una leggendaria gara di auto e si fanno aiutare dall'esperto in esplosioni Joe Bang ( Daniel Craig ). Tgcom24 offre una clip esclusiva.

Proprio quando sembra che il colpo del secolo sia stato portato a termine, un’inarrestabile agente FBI, Sarah Grayson (Hilary Swank), inizia a ficcare il naso sulla scena del crimine, sospettando di tutto e di tutti coloro che incontra. Del cast stellare fanno parte anche Riley Keough e Katie Holmes.

"Inizialmente mi è stato chiesto di aiutare a trovare un regista - spiega Soderbergh - ma quando ho letto la sceneggiatura ne ero entusiasta. Dopo un paio di settimane ho ammesso di non volere che nessuna altro dirigesse il film perché riuscivo a vederlo chiaramente in quelle pagine. È una specie di cugino dei film 'Ocean’s', ma è anche una loro inversione perché i personaggi non posseggono denaro né tecnologia. Vivono in circostanze economiche molto difficili, un paio di sacchi della spazzatura pieni di soldi possono cambiar loro la vita".