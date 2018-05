"Le meraviglie del mare" arrivano al cinema raccontate da Arnold Schwarzenegger

Arriva nelle sale il 17 maggio "Le meraviglie del mare", film diretto da Jean-Michel Cousteau e con la partecipazione straordinaria di Arnold Schwarzenegger. Il regista, figlio del leggendario esploratore e regista Jacques Cousteau, s’imbarca con i figli Celine e Fabien e la sua troupe, in un viaggio dalle isole Fiji alle Bahamas, per esplorare oceani sconosciuti e scoprire di più su ciò che li minaccia. Tgcom24 vi offre una clip in esclusiva.