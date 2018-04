"Il mistero di Donald C.", Colin Firth velista amatoriale in traversata solitaria

Donald Crowhurst, sposato, tre figli piccoli, era un uomo del tutto comune, spinto a quest'avventura solo per un'ambizione mai espressa. La sua barca non era pronta per la regata, mentre gli sponsor si erano comportati con lui come strozzini. Eppure l'uomo lascia la moglie Clare (Rachel Weisz) e i loro figli, imbarcandosi nell'avventura a bordo del trimarano Teignmouth Electron (sostenendo che se fosse rimasto non se lo sarebbe perdonato). Quello che dovette affrontare, andò davvero oltre le sue possibilità.



Il regista britannico James Marsh, che nel 2009 ha vinto l'Oscar per il miglior documentario con "Man on Wire - Un uomo tra le Torri", ha specificato: "Il mare è come il deserto. È anche mercuriale, ha i suoi umori, cambia e ti minaccia. Ma tu vedi solo cielo e orizzonte. Il mare cambia colore, può essere burrascoso e ha questa personalità che può distruggerti.La storia di Donald Crowhurst, è il racconto straordinario e inquietante di un uomo che va da solo per mare e di quello che succede alla famiglia che si lascia alle spalle".