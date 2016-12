"Ghostbusters", la squadra di acchiappafantasmi sbarca al cinema

Il 28 luglio nelle sale italiane esce l'attesissimo reboot di Ghostbusters con un cast ricco di personaggi esilaranti. A trent'anni di distanza del franchise originale, che ha raccolto un successo strepitoso in tutto il mondo, il regista Paul Feig presenta al pubblico il nuovo episodio. Tgcom24 offre in anteprima una clip del film , che vede la squadra tutta al femminile contrastare l'ondata di spettri che terrorizza Manhattan.

Ad acchiappare gli spettri ci sono quattro donne tostissime: Abby (Melissa McCarthy), Erin (Kristen Wiig), Jillian (Kate McKinnon) e Patty (Leslie Jones), aiutate dal fedele segretario Kevin (Chris Hemsworth).



"Abby è l'esperta del paranormale, ha dedicato la sua vita a studiare i fantasmi mentre Erin è una docente di fisica, che cerca di elaborare una tesi scientifica del sovrannaturale - ha spiegato il regista - Jillian, un genio dell’ingegneria, in base ai concetti stilati da Abby ed Erin costruisce l'attrezzatura adatta per combatterli. Patty si unisce al gruppo da ultima arrivata, come l'esperta degli angoli più oscuri di New York ed è l'elemento chiave per capire dove si nascondono i fantasmi".