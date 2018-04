"Doppio amore", sesso e tensione nel thriller di Francois Ozon

Ha fatto discutere allo scorso Festival di Cannes e ora arriva nella sale italiane " Doppio amore ", il nuovo thriller firmato da Francois Ozon . La storia di una giovane donna, tanto bella quanto fragile, che inizia un percorso di psicoanalisi e finisce per innamorarsi del suo analista. Ma le cose non sono come sembrano... Protagonisti sono Marine Vacth, Jeremie Renier e Jaqueline Bisset. Tgcom24 vi presenta una clip in esclusiva.

La sceneggiatura è ispirata a un racconto di Joyce Carol Oates. "Ho sempre ammirato la Oates per lo stile di scrittura molto personale, per l’acuta osservazione psicologica, la complessità dei personaggi e le trame brillanti - dice Ozon -. Ho saputo che scriveva romanzi gialli con lo pseudonimo di Rosamund Smith, mi sono subito interessato a questi racconti meno conosciuti , intuendo che sarebbero potuti essere ottimi soggetti per un film. Così mi sono imbattuto in “ Lives of the Twins ” . E ho utilizzato la premessa del libro: una donna scopre che il suo psichiatra e attuale fidanzato ha un fratello , anche lui psicoterapeuta. Joyce Carol Oates racconta la storia in modo più realistico mentre io ho approfondito più l’aspetto psicologico, ambientando la storia in Francia e aggiungendo la spiegazione s cientifica nelle ultime scene. Il film esplora i temi preferiti dalla scrittrice: nevrosi, sesso e il lato oscuro della personalità".