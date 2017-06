Francois Ozon accende il Festival con "L'amant double"

Presentato uno dei titoli più attesi in concorso Festival di Cannes 2017 : "L'amant double" di Francois Ozon con Jacqueline Bisset, Marine Vacth, Jérémie Renier. Thriller con una forte componente di erotismo, racconta di una donna fragile che si innamora dello psicoterapeuta da cui è in cura. Quando vanno a vivere insieme lei scopre che lui gli ha tenuto nascosta parte della sua identità, forse un gemello...

Un film ispirato al romanzo "Lives of Twins" di Rosamond Smith, spiega il regista Ozon: "Mi sono divertito leggendolo, ho amato l'intrigo, una donna con due uomini, ho pensato che poteva darmi l'occasione di giocare sulla sessualità e di fare una cosa completamente nuova rispetto a prima, soprattutto rispetto al mio ultimo film "Frantz", molto piu' classico".



Marine Vacth, già diretta in "Giovane e bella", si è sentita sempre a suo agio anche nelle scene più hot. "Le scene di sesso o d'amore sono come delle coreografie - ha raccontato - le prepariamo prima, sappiamo in anticipo come muoverci, quindi assomigliano più a un lavoro di stunt che ad altro. Le mettiamo in pratica e spesso ridiamo molto, quindi tra il risultato che vedete al cinema e quello che facciamo noi c'e' davvero un abisso".