"3 Generations", tre donne a confronto in una storia emozionante

Naomi Watts , Elle Fanning e Susan Sarandon tre donne della stessa famiglia newyorkese, appartenenti a tre generazioni differenti. Donne che si trasformano e si influenzano l'una con l'altra. " 3 Generations - Una famiglia quasi perfetta ", il film di Gaby Dellal , arriva nelle sale il 24 novembre . Tgcom24 offre una clip in anteprima dell'emozionante storia .

Ray (Fanning) è una ragazza adolescente che sente il desiderio di diventare un ragazzo. Sua madre single, Maggie (Watts), deve quindi rintracciare il padre biologico per ottenere il consenso legale per il cambiamento. Dolly (Sarandon), la nonna lesbica di Ray, ha qualche difficoltà ad accettare la scelta di sua nipote. Tutte loro si ritrovano a dover fare i conti con la propria identità per comprendere la trasformazione di Ray e ritrovare la serenità e l’equilibrio della famiglia.