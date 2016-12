Sting annuncia il nuovo album, sarà rock

Attraverso un video pubblicato sul suo profilo Twitter , Sting ha annunciato l'uscita del nuovo album "57th & 9th" , atteso per il prossimo 11 novembre. Sarà un ritorno al rock, per l' ex Police , che dichiara: "Ci sono molti stili differenti in questo disco. C'è molto rock'n'roll e c'è anche un’ispirazione comune che lo attraversa: parla di ricerca, viaggio, una strada, il richiamo dell’incognito. Non c’è raffinatezza, è stato suonato con energia"

Nel disco trovano spazio brani come "Inshallah", che racconta di migranti in viaggio per l'Europa e "One Fine day" sui cambiamenti climatici. Ma anche "50.000", scritto la settimana della morte di Prince, "Una riflessione sullo shock che si prova per la perdita di un’icona culturale". In un intervista a Rolling Stone Usa, Sting ha parlato del nuovo disco: "E' la cosa più rock che mi sia capitato di incidere da molto tempo a questa parte. Nel disco saranno comprese tutte le mie influenze, ma sarà soprattutto molto energico. Sono molto felice e voglio vedere come va"



Il musicista ha scritto i brani con amici di vecchia data come Vinnie Colaiuta (batteria) e Dominic Miller (chitarra) a cui si sono aggiunti Jerry Fuentes e Diego Navaira del gruppo di San Antonio The Last Bandoleros con cui Sting si è esibito di recente al Jimmy Kimmel Live in una cover dei Police.