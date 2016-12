Stefano Accorsi, irriconoscibile per il nuovo film "Italian Race"

12:42 - Barba incolta, capelli lunghi, look trasandato e cappellino. Stefano Accorsi è irriconoscibile sul set del film "Italian Race", diretto da Matteo Rovere e atteso nelle sale per il 2015. Il settimanale Donna al Top ha pizzicato l'attore sul set all'autodromo di Vallelunga a Campagnano in provincia di Roma. Accorsi interpreta Loris De Martino, ex pilota di rally degli Anni 90.