Goa Boa, a Genova sbarca la scena nostrana tra rock, trap e tendenze pop

Circondata dal mare, in centro città, l’Arena del Mare del Porto Antico è l’impareggiabile scenario in cui si svolgerà la 21esima edizione del Goa~Boa di Genova. La cartellone dal festival propone tra il 13 e il 25 luglio una line-up italianissima in cui acclamati nomi della scena nostrana (Negrita, Caparezza) si alternano a nuove leve rock autoriali (Motta, Ministri), a protagonisti della trap (Tedua, Achille Lauro) e alle nuove tendenze pop (Coez, Frah Quintale).