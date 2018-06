Wow Music Festival, tre giorni di musica indie sul lago di Como

Venerdì 29 si parte con i Viito, duo di conquilini fuori sede, romani di adozione, che con singoli come "Bella come Roma" hanno superato i 2 milioni di stream. In seguito calcheranno il palco i Selton, band italo brasiliana dal sound originale, quasi esotico, e Galeffi, uno degli artisti del suo genere più chiaccherati nel 2017 grazie ai suoi lavori, come "Scudetto", e ai suoi live sold out.



Sabato 30 sarà la volta dei Diamine, nuovi nella scuderia della Maciste Dischi. Seguiranno i Coma_Cose, duo milanese, fenomeno musicale dell'anno, che con il loro sound trasportano l'ascoltatore nel loro mondo, dove l'elettronica sposa il cantautorato e l'urban. Ghemon chiuderà la sessione di live sul palco principale con la sua musica piena di influenze black, rap e pop, continuando il tour del suo album "Mezzanotte".



Ci si sposta quindi all'Ostello Bello Como dove ogni giorno, nel tardo pomeriggio, si potrà assistere a closing party e karaoke indie e dove si chiuderanno le danze l'1 luglio.