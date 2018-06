Festival "Parco Dora Live", due mesi tra musica e risate

Dopo il successo della prima edizione, dal 1° giugno al 22 luglio, a Torino , è di nuovo tempo di " #Parco Dora Live ". Una kermesse estiva che andrà in scena ogni fine settimana per ben 8 weekend consecutivi. Tra i nomi del cast di quest'anno ci sono Mietta, Antonella Ruggiero, Luca Carboni, Gatto Panceri, Dodi Battaglia e Fabio Concato .

Anche quest’anno, innanzi al grande e moderno palcoscenico coperto e dotato di ledwalls, sono disponibili posti a sedere e/o in piedi che, sino a esaurimento, sono prenotabili gratuitamente ritirando l’apposito ticket all’Infopoint sito nella Galleria all’interno del Centro Commerciale, donando anche il proprio contributo volontario a favore della ‘Croce Rossa Italiana’, che verrà destinato al Comitato Locale di Moncalieri. Molti, e prestigiosi, gli artisti in programma. Tra i cantautori, attesi Fabio Concato, l’ex Pooh Dodi Battaglia, Gatto Panceri (presenta dal vivo il nuovo album ‘Pelle d’oca e lividi’, anticipato al pianoforte dalle note del Maestro Giorgio Bolognese) e Luca Carboni (con il firmacopie dell’ultimo cd fresco di stampa ‘Sputnik’). Le signore della musica che quest’anno animeranno la rassegna sono invece Mietta, Antonella Ruggiero e Jo Squillo. Completano gli ospiti musicali Teo Teocoli (che si esibirà, con il suo show “Restyling”, in veste di cantante con la band, per un omaggio rivolto prevalentemente ad Adriano Celentano) e Dario Ballantini, protagonista dello spettacolo ‘Da Balla a Dalla’, pronto a ripercorrere le orme del celebre cantautore bolognese attraverso la riproposizione dei suoi più grandi successi accompagnato dal vivo da un gruppo di musicisti di tutto rispetto. Sul versante cabaret, teatro e dintorni, a esibirsi sul palco del ‘#Parco Dora Live’ sono, nell’ordine: Paolo Ruffini e Gianpiero Perone, Duo Full House, Pino Insegno, Fabio Cassini, Antonio Ornano, l’inedita coppia Max Pisu & Roberto Ciufoli, Alberto Farina, Fubelli & Impastato, Pino e Gli Anticorpi, Marta e Gianluca, I Panpers, Claudio Lauretta e Antonello Costa.