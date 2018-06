Carroponte, ecco la nona stagione: musica e show per l'estate

L’area del parco archeologico industriale Ex Breda di Sesto San Giovanni è un gigante composto da 3 palchi, una grande area food, una zona bambini e spazi verdi ingredienti dell'edizione 2018 del festival, che ospita oltre 150 eventi. Carroponte sarà ancora una volta sinonimo di grandi live, con le esibizioni di artisti come Lo Stato Sociale (08 giugno), Rancore (12 giugno), Bobo Rondelli (13 giugno), Elephant Claps (14 giugno), Jack Jaselli (19 giugno), Elio e le Storie Tese (26 giugno), Assalti Frontali (27 giugno), Enzo Avitabile & I Bottari (03 luglio), Pennywise (04 luglio), Bomba Estereo (10 luglio), Bianco (12 luglio), Coez (13 luglio), Calexico (15 luglio), Supersonic Blues Machine ft Billy F. Gibbons (16 luglio), Anderson .Paak & The Free Nationals (18 luglio), Bandabardò (20 luglio), Francesco De Gregori (21 luglio), Fatoumata Diawara (23 luglio), Murubutu & Claver Gold (22 luglio), The Niro (24 luglio), Sud Sound System (27 luglio), The Mahones (02 agosto), Almamegretta (1 settembre), Carl Brave x Franco 126 (02 settembre) e Zen Circus, headliner della festa di Radio Popolare (06 settembre).



Saranno proposti omaggi a grandi personalità della scena musicale italiana e internazionale come Francesco Guccini (05 giugno), Eddie Vedder (07 giugno), Luigi Tenco (11 giugno), Fabrizio De Andrè (15 giugno), Pink Floyd “The Dark Side of the Moon” (20 giugno), Radiohead (25 giugno), Lucio Dalla (02 luglio), Lucio Battisti (05 luglio), Nina Simone (09 luglio).



Riecheggeranno anche una serie di tributi ai mostri sacri del jazz internazionale tra i quali Chet Baker (03 giugno), John Coltrane (10 giugno) e Miles Davis (28 giugno).



Accanto agli spettacoli musicali, tornerà il teatro in cartellone. Ascanio Celestini va in scena in "Ballata dei senza tetto" (17 giugno), un progetto narrativo che porta in scena tre spettacoli: Laika, Pueblo e un terzo lavoro ancora in fase di work in progress. Una serata di beneficenza a favore di Emergency vedrà sul palco Giorgio Montanini con il monologo "Eloquio di un perdente" (08 luglio). A "Carroponte Poetry Slam" (04 giugno) una giuria scelta casualmente tra il pubblico avrà il compito di eleggere la poesia e la performance migliori. Il tutto coordinato da due Maestri di Cerimonia come Paolo Agrati e Davide ScartyDoc Passoni.



Fitto il calendario di feste a tema, al via con il party d’inaugurazione "Freedom - Peace & Love Party", acceso dalla performance dei Woodstock Alive. Ci sarà la due giorni "Milano Nerd" (30 giugno e 01 luglio), per immergersi nel mondo dei videogame, dei comics, cosplay e sorridere con il live dei Gem Boy (01 luglio), i quattro giorni de "Il Terrone fuori sede" (dal 21 al 24 giugno) e l’1 Hour Holi Summer Festival (09 giugno), il party dedicato ai colori, all’amore e all’uguaglianza.



Come le scorse edizioni, la stagione di Carroponte 2018 è organizzata da Arci Milano in collaborazione con il Comune di Sesto San Giovanni e con la produzione del Consorzio Eventi e Trenta.