Festival Cannes 2015: Oscar vs Croisette,

Capolavori del cinema e glamour in passerella. Star immortali e idoli del momento. Gli Oscar e il Festival di Cannes monopolizzano ogni anno l'attenzione degli appassionati di cinema e non solo. Ma cosa unisce le due manifestazioni e in cosa sono invece diverse? Il sito Stylight ha messo a confronto la kermesse francese e la cerimonia dell'Academy in una serie di grafiche ispirate al libro di Varam Muratyan, "Paris vs New York".