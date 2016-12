Siracusa, il teatro classico è donna

Elettra, Alcesti e Fedra: la 52esima edizione degli spettacoli classici di Siracusa è dedicata quest'anno alla figura della donna. Il debutto, venerdì 13 maggio, con l'"Elettra" di Sofocle per la regia di Gabriele Lavia, che torna alla rassegna dopo 16 anni dal trionfo del suo "Edipo Re" del 2000. L’opera di Sofocle sarà rappresentata al Teatro Greco di Siracusa per la quarta volta dopo le messe in scena del 1956, 1970 e 1990.

L’Istituto Nazionale del Dramma Antico, che organizza il seguitissimo festival dedicato al teatro classico, punta a superare i numeri record della stagione 2015, che ha contato ben 116mila spettatori.



Sabato 14, sempre nella splendida cornice del Teatro Greco, debutterà “Alcesti” di Euripide, diretta da Cesare Lievi, all’esordio alle rappresentazioni classiche. L’opera di Euripide è già stata messa in scena alle rappresentazioni classiche nel 1992. Lo spettacolo andrà in scena a giorni alternati con l'opera di Sofocle fino al 19 giugno.



Quindi, dal 23 al 26 giugno sarà la volta di "Fedra" di Seneca per la messa in scena di Carlo Cerciello: una novità assoluta per il Teatro Greco. Lo spettacolo, dopo le repliche a Siracusa, andrà in tournèe nei più importanti teatri antichi.