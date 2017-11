Sergio Cammariere: "Che bello dividere il palco con Gino Paoli e Danilo Rea"

Come è avvenuto l'incontro tra tre e Paoli?

Proprio con "Cyrano". Era da tempo che volevo scrivere una canzone con il maestro e gli ho mandato diversi brani. Lui ha scelto questo come musica che lo convinceva e ha scritto il testo.



E così si sono uniti i vari mondi musicali...

Diciamo che coabitiamo gli stessi universi musicali, c’è il mondo francese, quello brasiliano. E anche se c’è una piccola differenza generazionale i punti in comune sono tanti, al punto che io sono stato definito un Paoli del 2000. Lui è stato uno dei miei grandi ispiratori. È un bell’incontro, funziona e ci divertiamo.



Com’è lavorare così in team?

Intanto io mi trovo a fianco di un monumento della musica nazionale. Lui ha 10/15 canzoni di livello assoluto, che è una cosa pazzesca. E anche se la differenza di età tra di noi non è così spiccata, perché io sono uscito piuttosto tardi, mi dà consigli su tutto, anche sul modo di vestirmi. Ho scoperto un amico. Queste contaminazioni nascono principalmente per un desiderio di umanizzarsi, rimanere collegati a questo filo invisibile di mamma musica che comprende anche noi.



E' appena uscito "Piano", il tuo album interamente strumentale. Una scelta coraggiosa...

Un album mel quale c’è la mia vita, perché è da quando sono bambino che suono musica pianistica. Tutte le mie canzoni sono nate da suggestioni pianistiche. Ho sempre desiderato fare un lavoro solo di piano e ho potuto farlo solo oggi perché sono un artista indipendente, che non dipende da una casa discografica. Mi rendo conto che ci vuole un po' di tempo per comprenderlo e percepirlo.



Lo ritieni un lavoro difficile?

No, ma capisco che serva una condizione ispirata nell’ascoltare una musica così particolare, morbida, intima e profonda. Prima o poi arriverà il momento in cui un brano come “Tema di Malerba” ti apre il cuore.



Ne parli quasi con emozione...

Sono molto felice per questo disco. Non solo perché sono il primo cantautore in Italia a fare un lavoro del genere ma perché per me è un traguardo, una sorta di riscatto. Per questo chiedo un po' di pazienza.



A Milano suonerai alcuni dei brani di "Piano"?

Si, ne faccio sempre due o tre. Ma ovviamente, quando li ripropongo dal vivo non li faccio come sono su disco. Io sono un’anima che si esprime al momento, dall’impronta jazz e quindi anche suonare su un pianoforte diverso può spingermi a cambiare la diteggiatura o a interpretare diversamente il pezzo.



