Gino Paoli colpito da aneurisma addominale: operato, sta bene

"Desidero ringraziare l'Hesperia Hospital di Modena per il felice esito delle cure prestate in occasione del mio recente ricovero", scrive Gino Paoli. In particolare, prosegue il cantautore, "mi congratulo per la professionalità e la competenza dell'equipe di chirurgia vascolare". Paoli "adora questa città - spiega la moglie - si sente a casa. Presto si rimetterà e tornerà in scena".



"L'operazione è andata bene e il paziente è stato dimesso dopo una breve degenza. Il decorso della guarigione è regolare, siamo soddisfatti". Così Stefano Reggiani, direttore sanitario della clinica privata Hesperia Hospital di Modena. "Siamo onorati per le belle parole spese da Gino Paoli nei confronti della nostra struttura. Siamo stati ringraziati personalmente e questo si somma alla felicità per la buona riuscita dell'intervento - continua Reggiani - Ci ha scelti in quanto legati da amicizia e fiducia, in una città, Modena, dove da diversi anni il cantautore trascorre molto del suo tempo assieme alla moglie".