Selena Gomez: "Ho fatto un trapianto di rene per guarire dal Lupus"

Un lungo post di ringraziamento per la famiglia, il team di medici ma soprattutto per Francia Raisa, la sua migliore amica, colei che le ha donato l'organo di cui aveva bisogno e a cui tiene la mano dal letto d'ospedale: "She gave me the ultimate gift and sacrifice by donating her kidney to me. I am incredibly blessed. I love you so much sis." "Mi ha fatto un dono sacrificandosi e donandomi il suo rene. Sono incredibilmente benedetta. Ti amo tanto sorella".



In altri due scatti la Gomez mostra anche il grosso taglio all'addome, che le ha lasciato l'operazione. "Avrei voluto condividere prima le esperienze di questi ultimi mesi con voi", scrive rivolgendosi ai suoi fan: "Lo faccio adesso".



Selena aveva condiviso qualche anno fa la scoperta di soffrire di Lupus, una malattia autoimmune che le dava molti problemi. Mesi fa aveva anche interrotto un tour per cominciare una riabilitazione dovuta ad una forte depressione causata dalla patologia di cui soffriva. In estate finalmente l'operazione che forse le renderà la vita più facile.