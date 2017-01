Scarlett Johansson-Romain Dauriac, la separazione è un giallo

Mentre il rumor sulla loro separazione si diffonde a macchia d'olio, Scarlett Johansson e Romain Dauriac sono apparsi l'altra sera insieme ad una mostra a New York, organizzata dal marito dell'attrice. Secondo quanto riporta la rivista "People", i due si sarebbero lasciati e "non vivono più insieme già dalla scorsa estate". Alla recente manifestazione anti-Trump inoltre, Scarlett non portava la fede nuziale...

La fine della loro love story, durata "solo" quattro anni, due dei quali di matrimonio, è quindi avvolta nel mistero. Da poco la stella di Hollywood e il marito hanno aperto a Parigi un negozio di pop-corn. La star e Dauriac si erano iniziati a frequentare nell'ottobre 2012 e nel settembre 2013 era arrivato l'anello di fidanzamento. La 32enne e il collezionista di opere d'arte si erano poi sposati in segreto nel 2014 dopo che lei aveva dato alla luce sua figlia Dorothy Rose.



I due erano stati visti insieme l'ultima volta alla fine di ottobre a Parigi per l'apertura del negozio di pop-corn gourmet chiamato 'Yummy Pop'.

Poi più nulla. Fino all'altra sera però, quando la coppia è riapparsa ad una mostra organizzata da Dauriac, "An Uncanny Likeness", alla Simon Lee Gallery di New York.

Pochi giorni fa l'attrice aveva partecipato alla 'Marcia delle donne' anti-Trump a Washington, ed è stata avvistata durante l'evento senza l'anello nuziale al dito. Un segnale inequivocabile di una storia conclusa, hanno subito dedotto i più maliziosi, ma è subito arrivato il contrordine.