Scandalo Molestie sugli Oscar: indagato il presidente dell'Academy John Bailey

Bailey è stato eletto alla presidenza dell'Academy lo scorso agosto, prima che scoppiasse la bufera del caso Weinstein provocata dalle rivelazioni del "New York Times" e del "New Yorker" in ottobre. La vicenda di Bailey dimostra come l'onda lunga del movimento .MeToo sia tutt'altro che finita, e arriva a pochi giorni dall'ultima cerimonia per l'assegnazione degli Oscar che è stata caratterizzata proprio dal tema delle molestie portato avanti anche dal movimento Time's Up.



L'Academy ha di recente varato delle nuove regole di condotta per i suoi membri, facilitando anche la possibilità di denunciare molestie e abusi sul posto di lavoro. Dopo la cacciata di Weinstein è stata anche istituita anche una task force che ha il compito di decidere quali passi prendere di fronte ad eventuali accuse e denunce mosse a membri dell'Academy.