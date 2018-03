Molestie: il Metropolitan di New York licenzia James Levine

Il Metropolitan Opera House di New York ha annunciato di aver licenziato il leggendario direttore d'orchestra James Levine , dopo che sono emerse "prove credibili" a supporto delle accuse di aver molestato alcuni giovani musicisti. Il principale teatro d'opera degli Stati Uniti aveva già sospeso Levine a dicembre, dopo che le accuse erano diventate pubbliche. Levine ha guidato l'orchestra del Met per 40 anni.

L'inchiesta interna, che il Met ha aperto a dicembre dopo un articolo del "New York Times", ha trovato prove di abusi e molestie "sia prima che durante il periodo" in cui Levine lavorava al Met, ha detto la società in una nota. Il Met non ha pubblicato i dettagli dell'indagine, che include interviste con 70 persone. L'inchiesta ha anche "trovato prove credibili che Levine ha avuto comportamenti sessualmente offensivi e molesti nei confronti di artisti vulnerabili nelle prime fasi della loro carriera, su cui Levine aveva potere".



"Alla luce di queste scoperte - continua la dichiarazione - il Met conclude che sarebbe inappropriato e impossibile per il signor Levine continuare a lavorare al Met". Levine ha 73 anni e da anni soffre di problemi ossei e di tremori, anche se sia lui che il Met hanno sempre negato che sia affetto dal morbo di Parkinson.