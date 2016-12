24 settembre 2015 Russia, Putin telefona a Elton John: "Pronto a incontrarti" Dopo lo scherzo telefonico di qualche settimana fa, il vero presidente russo ha chiamato la popstar britannica e si è detto disponibile a un "faccia a faccia"

Stavolta non si tratta di uno scherzo. Alla fine il presidente russo Vladimir Putin ha chiamato davvero la pop star inglese Elton John e ha accettato di incontrarlo di persona, "per discutere di qualsiasi argomento". Lo riferisce il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, aggiungendo che la data verrà stabilita in base ai rispettivi impegni.

Lo scherzo - Il sì di Putin arriva dopo la richiesta del cantante britannico, che aveva pubblicamente espresso la volontà di parlare con il politico russo dei diritti dei gay. E (soprattutto) dopo lo scherzo telefonico che un famoso duo di presentatori televisivi russi aveva architettato ai danni della popstar. In quell'occasione, Vladimir “Vovan” Krasnov e Alexei “Lexus” Stolyarov avevano interpretato le voci del presidente russo e del suo portavoce. E avevano invitato Elton John a partecipare al Gay Pride di Mosca di novembre. Una conversazione che l'artista britannico aveva descritto come "un momento meraviglioso della mia vita", con tanto di post celebrativo su Instagram.

La reazione del cantante - Tempo dopo Elton John era, quindi, tornato sulla questione e aveva provato a vederci il lato positivo: "Se questo infelice incidente è servito a riportare sotto i riflettori questa vitale tematica, allora sono felice di essere stato preso in giro in questa occasione”. Inoltre, anche in quel caso, il cantante aveva rinnovato le sue intenzioni: "Amo la Russia e la mia offerta di parlare con il presidente Putin dei diritti LGBT è ancora valida. Sarò sempre dalla parte di coloro che vengono degradati e discriminati".