Romina Carrisi: "Mi spoglio solo con la poesia, in amore voglio ridere"

Non è mai andata in tv a raccontare quello che tutti le chiedevano, la reunion dei genitori Al Bano e Romina , perché Romina Carrisi è troppo schiva. Preferisce nascondersi dietro le sue poesie , che ha raccolto nel volume " Se solo fossimo altrove ", in cui spoglia la sua anima e si mette a nudo. A Tgcom24 si racconta senza veli, dalla passione per la scrittura a quella per gli sketch comici all' amore : "Cerco un fidanzato che mi faccia ridere".

Romina come nascono le tue poesie?



Dalla voglia di esprimere realmente la mia anima e di non volermi più nascondere dietro a chi non sono. La poesia è un modo per entrare dentro di me, il mio vissuto, la mia immaginazione e il mio cuore. Ho inziato molto piccola a scrivere le prime storie. Alcune erano indirizzate a Dio altre ai bambini. Nessuno dei due mi ha ancora risposto (ride, ndr).

L'ispirazione dove la trovi?

Nascono da un impulso, quasi sessuale tra la mano, il mio vissuto e anche tanta immaginazione. Escono fluide. Posso essere su un taxi o per strada e le scrivo di getto, poi le vesto, le pulisco e le metto la mondo.

Questa nuova avventura è legata alla fine di una storia d'amore...

Il titolo nasce proprio da lì. Parlo di un amore a senso unico, del mio ex che non voleva stare con me anche se io ero innamorata pazza. Sono molto romantica, non si capisce? (ironizza, ndr).

L'amore torna sempre visto che sui social sei la protagonista di sketch comici, "Vita da single"...

Dopo tanti appuntamenti inutili con dei ragazzi americani, uno peggio dell'altro, volevo ironizzare sulla mia situazione sentimentale difficile. Ho cercato di trasformare le cose negative in positive. Ora c'è un progetto di trasformare gli sketch in una serie tv, stile Camera Cafè...

Quindi cerchi un fidanzato?

In realtà no, quella che mi manca è una fonte di amore. Ho imparato a stare da sola. L'amore mi deve elevare e migliorare. Una cosa è certa, il fidanzato lo voglio simpatico, mi deve far ridere.. Meglio se è italiano....

Vivi a Los Angeles ma torni spesso in Italia, ti manca?

Da qualche tempo ho anche una coinquilina perché dovevo imparare l'arte della pazienza... L'Italia mi manca da morire ultimamente... per questo mi sto riavvicinando...

Anche perché il clima in famiglia è cambiato...

C'è stato un periodo dopo la rottura dei miei genitori in cui mi sentivo figlia unica vivendo solo con mia madre. Questa riappacificazione ci ha fatti ritrovare. Pensa che in Canada, dopo un concerto, eravamo tutti i figli insieme seduti intorno a un tavolo, tutti armonici, in un momento di completa normalità... Ed è stato bello.

In tv quando ci vai?

Quando avrò delle cose da dire...