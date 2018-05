Roma, addio a Paolo Ferrari: grande attore di teatro, cinema e tv

Ha iniziato la sua carriera a soli 9 anni debuttando in “Ettore Fieramosca” di Blasetti; l'anno successivo era nel cast di “Kean” di Brignone. Nello stesso anno in cui Franco Zeffirelli lo sceglie per “Camping” diventa anche doppiatore, prestando la voce a Jean Louis Trintignant nel “Sorpasso” di Dino Risi. Della sua carriera non si possono dimenticare le serie tv, come quella dedicata a “Nero Wolf” in cui ricopre il ruolo di Archie Goodwin, “Orgoglio”, “Incantesimo”, “Disokkupati” e “Notte prima degli esami”.



Paolo Ferrari e il tormentone del fustino Dash

Il suo volto è diventato noto anche per lo spot di un famoso detersivo. “Signora vuole cambiare il suo fustino di Dash con due di altra marca?” rimarrà nella storia della pubblicità la mitica frase pronunciata da Paolo Ferrari, che ha interpretato negli anni '70 l'uomo del fustino del detersivo Dash. Ferrari proponeva alle casalinghe lo scambio del fustino. E poi la sua frase “Dash più bianco non si può” è un tormentone durato decenni.