Rolling Stones contro Donald Trump: "Non può usare le nostre canzoni"

I Rolling Stones hanno chiesto a Donald Trump di non usare più le loro canzoni durante i suoi comizi elettorali. Il politico ha tenuto un discorso a Indianapolis dopo la vittoria alle primarie tra i Repubblicani alla corsa alla Casa Bianca e sul palco è stato accompagnato dalla canzone "Start me up". Trump aveva già usato brani di Jagger e soci in altri comizi, "You can't always get what you want", "Sympathy for the devil" e "Brown sugar".