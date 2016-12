Rolling Stones, concerto a sorpresa a Los Angeles: suonano tutto "Sticky Fingers"

"Questo è il primo concerto del nostro tour – ha esordito Mick Jagger - stanotte stiamo facendo qualcosa che non abbiamo mai fatto prima: suoneremo per intero Sticky Fingers". L'album sarà nuovamente pubblicato il 26 maggio, in una versione estesa che comprende non solo le tracce originali del disco, ma anche materiale inedito e live.



I biglietti per il concerto a sorpresa, che anticipa le 15 tappe "ufficiali" in giro per il Nord America, sono andati esauriti in brevissimo tempo, ma qualche fan ha provato comunque a presentarsi davanti al club losangelino, offrendo 4000 dollari per poter entrare. Tra chi è riuscito a godersi l'inedito spettacolo, anche una manciata di vip, sistemata in una balconata privata. Jack Nicholson, Bruce Willis e famiglia, Harry Styles, Leonard Cohen, Tony Bennett e Kesha hanno potuto ascoltare tutte le canzoni del celeberrimo album delle "Pietre Rotolanti", che hanno suonato per un'ora e mezza, regalando anche hit come Start Me Up, When the Whip Comes Down e All Down the Line.



Gli Stones, che si sono esibiti con la solita energia, hanno concluso la loro performance con un tributo a B.B. King, scomparso la scorsa settimana. "Era uno dei nostri chitarristi preferiti e abbiamo avuto il piacere di suonare con lui in qualche occasione", ha detto Mick Jagger, introducendo una versione di Rock Me Baby.



Non è la prima volta che la band organizza un concerto a sorpresa prima della partenza ufficiale di un tour. Già nel 2012, a Parigi, i Rolling Stones avevano fatto le prove generali del 50 and Counting tour, la serie di show per celebrare i 50 anni della band.