Rocco Siffredi: "Uomini, donne... Ero malato di sesso, oggi sono guarito"

Non gira intorno alle parole, Rocco Siffredi chiama le cose con il loro nome. Sopratutto quando si parla di sesso. D'altronde il porno l'ha reso famoso in tutto il mondo, ma è stato per lui anche una ossessione. Una dipendenza che lo ha portato a letto con uomini e donne. Oggi passa con nonchalance dal festival del Cinema di Venezia alla tv per famiglie , dai video virali su Gianluca Vacchi a testimonial di un Love Energy Drink e a Tgcom24 attacca: "La vera pornografia sono le banche e la politica ".

Siffredi è infatti il testimone di Maca Love, drink a base di Maca una pianta che cresce in Bolivia e Perù al di sopra dei 3mila metri di altitudine e conosciuta per le sue proprietà energizzanti e afrodisiache: "Prima di accettare ho voluto accertarmi che si trattasse di un prodotto iper naturale. Non metto la mia immagine in qualcosa di chimico".



Rocco, quanto è importante l'aiutino?

Se ti va bene il viagra perché non usarlo? Per me è come per le donne la chirurgia estetica, se una vuole rifarsi le tette perché si sente più a suo agio e le dà la possibilità di essere se stessa al top, perché non farlo? Lo stesso vale per gli uomini.



Tu lo usi il viagra?

Mi piace rispondere con una battutina, 'solo quando devo calmarmi'. In realtà no. Nella vita privata non ho mai avuto bisogno di nulla. Anzi... Sul set invece l'aiutino è diventato la base per lavorare. Non esistono più attori naturali.

Nella vita di Rocco è come se ci fosse un prima e dopo Isola dei Famosi, è vero?

Assolutamente sì. Ne avevo bisogno, ci andrei un mese l'anno. Essere da solo con me stesso, fare una autoanalisi vera, riflettere su quello che sono stato, su quello che ho... mi ha fatto bene. L'Isola mi ha dato una sorta di proiezione della vita, di come sarei finito se non avessi visto alcune cose.

Avresti mai immaginato che dopo tanti anni Rocco sarebbe stato percepito così?

Non sono mai stato un paraculo. Non avrei mai scommesso di avere una famiglia e una moglie così. Pero sull'affetto della gente ci ho sempre contato, perché non ho mai preso per il culo il pubblico. E scusate il giro di parole. Ho sempre dato il massimo.

Cos'è oggi per te la pornografia?

Non è quella che ho fatto io e che continuano a fare tanti colleghi. Il porno è un genere di settore cinematografico, senza luci, senza attori, ma è un genere, come l'horror o il comico. E' un mestiere. Fuori invece c'è tanta pornografia, come chi gioca con i sentimenti della gente, è la cosa più schifosa in assoluto. La pornografia è quando qualcuno ti mente, dalla politica alle banche....

A proposito di sentimenti, è facile scindere il sesso dall'amore?

Per me è la regola. Spesso quando faccio sesso con le attrici sento che può nascere qualcosa di più, io però reprimo. Ho un lucchetto che va automaticamente nel mio cuore e si chiude. Finisce lì.

I tuoi video in cui giochi a prendere in giro Gianluca Vacchi sono diventati virali...

Trovo che sia una persona molto carina. E' stato molto bravo, forse anche un po' furbo. La mia reazione è uscita in modo spontanea, mi sono ricordato di quando non avevo una lira, ero a Ortona e nessuno voleva stare con me perché ero di un ceto sociale che non apparteneva alle belle donne, che non mi guardavano neanche in faccia. Non mi facevano entrare in discoteca, oggi fanno la fila per me, mi vogliono toccare tra le gambe. Adesso sarebbe facile per me fare lo sborone e non lo faccio. Così mi sono detto, 'Vacchi vaffanculo'... Ti fai vedere con tutte queste fighe, con tutte ste barche.. Ho voluto mettermi per un momento dalla parte di questi ragazzi che sognano e che devono lavorare tutto il giorno per mille euro al mese. E non trovano neanche una donna disposta a stare con loro...

Così hai lanciato il tuo enjoy...

Di più. Gli ho voluto anche lanciare un messaggio 'Vacchi ma almeno il pisello lo usi o balli e basta?'

E cosa ti sei risposto?

Vacchi vuole fare il playboy... ma simpaticamente gli dico 'Vacchi siccome sto per aprire la sex education school a Budapest mi piacerebbe averti come primo studente'...

Recentemente hai ammesso di essere stato a letto anche con uomini...

Durante i periodi di dipendenza dal sesso. Ero come il protagonista del film 'Shame'. In quella pellicola c'è tutto il mio tragitto, non ho dormito una settimana dopo aver visto Fassbinder. E' un attore pazzesco, se un giorno vorranno fare un film sulla mia vita vorrei lui nei miei panni. Quando è uscita la pellicola ero nel pieno dei miei problemi, era come se qualcuno avesse preso la mia vita e l'avesse proiettata lì.

Del tuo film "Rocco", a breve nella sale, cosa ci dici?

E' autentico, non ho voluto forzare niente. Mi sono messo davvero a nudo. A Venezia non mi aspettavo di vederlo in sala con i miei figli e mia moglie. Oggi per me conta solo il loro giudizio. E avevo una terribile paura. Alla fine mio figlio Lorenzo ha detto 'No, mio papà non è così, stava recitando'...

Non ti sei stufato di fare il seduttore?

Mai, è il mio ruolo. Mi piace. Le donne mi hanno dato tanto. Il segreto del mio successo è la mi grande generosità a letto, io non provo piacere se non vedo una donna felice. Non sono un uomo che pensa a sè.

Ma le dimensioni quanto ti hanno aiutato?

Serve giusto alla fotogenia, perché se avessi avuto un pene di 13 centimetri non sarei stato credibile nei miei film. Con l'uccello che mi ritrovo invece è stato tutto più facile..

La donna più sexy tra le politiche, giornaliste, showgirl?

Una politica, ma non pensare alla Boschi, che non è il mio tipo. Mi ha sempre attratto la Brambilla. Questo amore che ha per gli animali mi fa pensare a una donna sessualmente generosa, più rilassata e meno impettita di altre. Adesso lo sa anche lei.