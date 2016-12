Rocco Siffredi apre le porte della sua università del porno

Al di là della macchina da presa Rocco ci era passato da tempo, essendo ormai da anni regista di quasi tutti i film che girava. Ma ora che deciso di smettere con il porno "attivo", farà da mentore a una schiera di giovani virgulti che vogliono sfondare in un settore, a dire il vero, agonizzante da tempo.



"Ho deciso di assumermi questa responsabilità - ha detto Siffredi -. L'italia è un Paese di talenti che però vanno formati e seguiti...". E di talenti qui ce n'è bisogno di tutti i tipi. Nella "Hard academy" infatti non si formano solo porno attori ed attrici, ma anche registi e sceneggiatori, per quanto molti possano pensare che la sceneggiatura in questi casi conti poco...