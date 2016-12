31 marzo 2015 Robin Williams, tregua per l'eredità: vedova e figli cercano un'intesa Susan Schneider e i tre figli dell'attore hanno tempo fino a giugno per trovare una soluzione condivisa che scongiuri l'intervento del tribunale Tweet google 0 Invia ad un amico

15:10 - La vedova di Robin Williams, Susan Schneider, e i tre figli dell'attore, morto suicida lo scorso 11 agosto, hanno accettato di negoziare la ripartizione dell'eredità, dopo che un giudice della corte di San Francisco aveva dato loro un ultimatum minacciando l'arbitrato. Ora la famiglia di Williams ha tempo fino a giugno per trovare un'intesa e scongiurare l'intervento del giudice. A ricorrere alle vie legali era stata la terza moglie dell'attore.

Lo scorso dicembre, Susan Schneider aveva intrapreso un'azione legale nei confronti dei tre figli che Robin Williams aveva avuto dai precedenti matrimoni, Zelda, Zachary e Cody. La donna aveva accusato i tre di aver sottratto alcuni beni dalla casa paterna, incluso lo smoking che il premio Oscar per Will Hunting – genio ribelle aveva indossato per il suo matrimonio con la Schneider. Accuse rispedite al mittente con gli interessi da parte dei figli dell'attore, che hanno puntato il dito contro l'ultima compagna del padre, impegnata – a loro dire – in un tentativo di rubare alcuni oggetti che Williams avrebbe voluto andassero ai figli, da alcuni orologi a foto e premi, Oscar compreso.



L'avvocato della Schneider ha già annunciato che incontrerà Zelda, Zachary e Cody nelle prossime due settimane per cercare di trovare una soluzione condivisa. Qualora il tentativo non dovesse andare a buon fine, sarà il tribunale a decidere.